Acción Nacional, un mercado de candidaturas: Montes Colunga

Lamentable que el Partido Acción Nacional (PAN) se haya convertido en un "mercado de candidaturas" y "casa de cambio", en el otorgamiento de posiciones plurinonimales, sentenció Vianey Montes Colunga, diputada ex integrante del grupo parlamentario panista, quien criticó que Juan Francisco Aguilar Hernández, presidente estatal, no haya tenido palabra en cuanto a no buscar un cargo público.

La legisladora independiente advirtió que Acción Nacional debe "tocar fondo" para renovarse por el bien de su militancia, ya que ha mutado en "una pena" y un "cochinero" por otorgar las candidaturas a "cambio de otras cosas".

En entrevista, la congresista valoró que el incumplimiento de la promesa ante notario público de Aguilar Hernández, evidencia la pérdida de valores y no darle valor y respeto a su palabra, pues "a algunos nos llaman traidores, pero ayer Juan Francisco se burla de los militantes potosinos".

Señaló que, con la "desafortunada" alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el PAN prefirió darle el tercer Distrito Federal electoral al tricolor que postuló al candidato "eterno y corrupto" Óscar Bautista Villegas.

Para Montes Colunga, después del actuar de Aguilar Hernández en el proceso electoral, una vez concluidas las elecciones habrá derrotas, dado "que están haciendo esto para que Acción Nacional pierda este próximo 6 de junio".

"No (regresaré al PAN). Yo creo que ya cerramos ese ciclo (...) me gustaría que llegarán nuevas personas, que lo entregaran a gente buena y que de verdad tenga ganas de trabajar, porque lo tienen secuestrado", concluyó.