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Activan procedimiento para designar al fiscal de hechos de corrupción

La decisión legislativa fue asentada en el decreto correspondiente y publicada en el POE

Por Ana Paula Vázquez

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Activan procedimiento para designar al fiscal de hechos de corrupción

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el decreto que oficializa la salida y activa el procedimiento para designar a la nueva persona titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción del Estado, luego de la renuncia de Felipe Aurelio Torres Zúñiga. 

La decisión legislativa ya fue asentada en el decreto correspondiente y publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado jueves 9 de abril. A partir de esa fecha, el Poder Ejecutivo estatal tendrá 30 días naturales para enviar al Congreso una terna de aspirantes a ocupar el cargo.

La persona que resulte designada encabezará la dependencia desde el momento de su elección y hasta el 5 de mayo de 2028, conforme al dictamen avalado por la Comisión Primera de Justicia y aprobado en sesión ordinaria del Pleno del Congreso. 

La Fiscalía Anticorrupción es un órgano autónomo encargado de investigar y perseguir delitos como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, cometidos por servidores públicos o particulares.

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Torres Zúñiga había sido nombrado en mayo de 2021 para encabezar la Fiscalía Anticorrupción durante un periodo de siete años; sin embargo, su salida ocurre cuando aún restaban poco más de dos años para que concluyera su encargo, previsto originalmente hasta 2028. Hasta ahora, no se ha informado públicamente el motivo de su renuncia ni si ésta obedece a razones personales, administrativas o políticas.

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