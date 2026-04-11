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Comercios sí pagan, falla es de Interapas: Canacope

Sector descarta adeudos millonarios y señala mala administración como origen de la crisis

Por Rolando Morales

Abril 11, 2026 01:47 p.m.
A
Comercios sí pagan, falla es de Interapas: Canacope

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Armando Reyes Sías, rechazó que el sector comercial sea responsable de los problemas financieros de Interapas y aseguró que los negocios cumplen regularmente con el pago del servicio de agua.

En entrevista, sostuvo que los pequeños comercios cubren sus recibos de forma mensual o bimestral, conforme a su consumo, y aunque pueden existir retrasos de uno o dos meses, descartó que haya adeudos significativos.

"Tal como usan el agua, así pagan sus recibos", afirmó, al señalar que los establecimientos que no cubren el servicio enfrentan cortes casi inmediatos, lo que impide la acumulación de deudas elevadas.

El dirigente consideró que la crisis del organismo operador se debe a fallas administrativas que se arrastran desde hace años, por lo que pidió revisar a fondo su manejo financiero.

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Además, señaló que en distintas zonas de la ciudad, incluido el Centro Histórico, persisten problemas en el suministro, con baja presión o incluso falta de agua durante días, pese a que los cobros continúan llegando puntualmente.

Reyes Sías también puso en duda que el consumo del sector comercial sea suficiente para generar deudas millonarias, al indicar que el uso del agua en los negocios suele limitarse a sanitarios y labores de limpieza.

Finalmente, afirmó que la solución pasa por auditorías y una mejor gestión de recursos dentro de Interapas, y no por responsabilizar a los sectores productivos.

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