Activan protocolos en Cobach 28 por arma

Una movilización de corporaciones de seguridad se registró este miércoles en el plantel 28 del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí (Cobach), luego de un reporte relacionado con la presencia de un objeto similar a un arma.

De manera inicial, personas que se encontraban en el lugar reportaron la presencia de elementos del Ejército y de la Policía Estatal, señalando que un alumno del turno matutino habría sido retenido. Sin embargo, esta versión no fue confirmada oficialmente.

Detalles confirmados sobre el reporte de arma en Cobach

En un primer comunicado, la dirección del plantel informó que "se presentó una situación al interior" que fue atendida de manera inmediata conforme a los protocolos institucionales, y que la situación se encontraba bajo control.

Acciones oficiales y medidas preventivas implementadas

Más tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado precisó que el reporte correspondía a un arma de aire. Indicó que el primer respondiente fue la Policía Municipal, con apoyo de la Guardia Civil Estatal a través de la Unidad de Género, quienes acudieron para verificar los hechos.

Movilización en Cobach 28

La dependencia estatal señaló que se estableció diálogo con la dirección del plantel y que, como parte del seguimiento preventivo, la Unidad de Género impartirá pláticas a la comunidad escolar para fortalecer la cultura de prevención y convivencia.

El Gobierno del Estado aseguró que la situación fue atendida oportunamente y que no existe riesgo para estudiantes ni personal docente.