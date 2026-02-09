logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MORRAS CHIDAS

Fotogalería

MORRAS CHIDAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Identificado, presunto asesino de alumno del Cobach: FGE

En entrevista, García Cázares confirmó que el sospechoso es un adolescente

Por Rubén Pacheco

Febrero 09, 2026 12:23 p.m.
A
María Manuela García Cázares / Foto: Pulso

María Manuela García Cázares / Foto: Pulso

Ya se tienen algunas identificaciones de la persona responsable del asesinato de Miguel Ángel Rocha Medina, alumno del Colegio de Bachilleres (Cobach) del plantel 26, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La madrugada del pasado 25 de enero, Miguel Ángel acudió a una fiesta celebrada en un domicilio particular de la capital potosina con compañeros de la escuela, lugar donde otro adolescente externo le disparó y perdió la vida.

En breve entrevista sobre el tema, la fiscal general confirmó que el presunto asesino corresponde a un adolescente, luego de las testimoniales, declaraciones e indicios recabados por la Policía de Investigación (PDI).

Al igual que en otras interlocuciones con la prensa, no especificó más datos generales de la causa penal, sin embargo, aseveró que el Ministerio Público responsable registra avances considerables, por lo cual, en próximas fechas habrá resultados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Desde que se difundió el crimen del estudiante y, debido a que la Fiscalía no reportaba nada del homicidio doloso, usuarios de redes sociales difundieron un video y la imagen del presunto culpable para lograr su identificación.

LEA TAMBIÉN

Cobach ofrece atención a alumnos tras muerte de compañero

Centeno Trejo señaló que es prioridad la salud mental de los estudiantes

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Identificado, presunto asesino de alumno del Cobach: FGE
Identificado, presunto asesino de alumno del Cobach: FGE

Identificado, presunto asesino de alumno del Cobach: FGE

SLP

Rubén Pacheco

En entrevista, García Cázares confirmó que el sospechoso es un adolescente

Renuncia delegado de la Cruz Roja en SLP
Renuncia delegado de la Cruz Roja en SLP

Renuncia delegado de la Cruz Roja en SLP

SLP

Redacción

De la Maza Jiménez argumentó motivos de salud

Drones agrícolas llegan al campo potosino
Drones agrícolas llegan al campo potosino

Drones agrícolas llegan al campo potosino

SLP

Redacción

Aerofumigación reduce costos y riesgos.

Critica el PAN adhesión de Aranza Puente al PVEM
Critica el PAN adhesión de Aranza Puente al PVEM

Critica el PAN adhesión de Aranza Puente al PVEM

SLP

Samuel Moreno

El partido mantiene un padrón cercano a 7,600 afiliados y crecimiento constante, asegura Enrique Dahud