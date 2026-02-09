Identificado, presunto asesino de alumno del Cobach: FGE

Ya se tienen algunas identificaciones de la persona responsable del asesinato de Miguel Ángel Rocha Medina, alumno del Colegio de Bachilleres (Cobach) del plantel 26, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La madrugada del pasado 25 de enero, Miguel Ángel acudió a una fiesta celebrada en un domicilio particular de la capital potosina con compañeros de la escuela, lugar donde otro adolescente externo le disparó y perdió la vida.

En breve entrevista sobre el tema, la fiscal general confirmó que el presunto asesino corresponde a un adolescente, luego de las testimoniales, declaraciones e indicios recabados por la Policía de Investigación (PDI).

Al igual que en otras interlocuciones con la prensa, no especificó más datos generales de la causa penal, sin embargo, aseveró que el Ministerio Público responsable registra avances considerables, por lo cual, en próximas fechas habrá resultados.

Desde que se difundió el crimen del estudiante y, debido a que la Fiscalía no reportaba nada del homicidio doloso, usuarios de redes sociales difundieron un video y la imagen del presunto culpable para lograr su identificación.