Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Activan refugios y auxilio por frío extremo en el Altiplano potosino

Protección Civil atendió a población vulnerable ante el frente frío 33.

Por Redacción

Febrero 03, 2026 12:53 p.m.
A
Atención por bajas temperaturas

Atención por bajas temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil intensificó las acciones de auxilio y prevención en las cuatro regiones de San Luis Potosí ante las bajas temperaturas registradas durante el fin de semana largo, principalmente en la zona del Altiplano, donde se reportaron hasta –2 grados centígrados.

De acuerdo con la dependencia, los municipios con mayor afectación por el frío fueron Cedral, Catorce, Villa de Ramos y Vanegas, donde se activaron protocolos de atención a población vulnerable.

Como parte del operativo, 260 personas fueron trasladadas a refugios temporales, de un total de 188 espacios habilitados en los 59 municipios del estado. Además, se distribuyeron mil cobijas a personas en situación de calle y a familias de diversas comunidades.

Protección Civil estatal informó que mantiene vigilancia permanente ante el ingreso del frente frío número 33, que comenzó a afectar al país este martes y que traerá consigo una masa de aire frío.

Llega el frente frío 33 con niebla y heladas

Madrugadas de 2 grados y riesgo en carreteras; piden extremar cuidados

Según el pronóstico, a partir del jueves se espera un descenso generalizado de temperaturas en la entidad, así como probabilidad de heladas durante el fin de semana, por lo que se reiteró el llamado a la población a tomar precauciones.

