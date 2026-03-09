Actividades por el 8M en centros penitenciarios de SLP

San Luis Potosí, SLP.– Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social realizó más de 20 actividades de reflexión, cultura y prevención en distintos centros penitenciarios del estado.

Las jornadas incluyeron pláticas sobre igualdad de género, talleres, terapias grupales, actividades deportivas y culturales, así como acciones enfocadas en la prevención de la violencia contra las mujeres.

La directora del área, Carmen Concepción Villa Galarza, informó que en el Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Tancanhuitz se instaló un módulo informativo sobre violencia de género, además de realizar talleres con perspectiva de género, sesiones de fisioterapia, actividades deportivas, una exposición de collage y una representación teatral.

En los centros penitenciarios de La Pila, Tamazunchale, Ciudad Valles y Rioverde se llevaron a cabo conferencias, círculos de lectura, proyección de películas y pláticas sobre nuevas masculinidades, reeducación de género y respeto hacia las mujeres, además de la entrega de kits de higiene.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para promover entornos de respeto e inclusión dentro de los centros de reinserción social.