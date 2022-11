Acuden por placas y salen con amenazas

Usuarios relatan calvario para tramitar placas en el recién instalado módulo de la Secretaría de Finanzas (Sefin) en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), donde de manera exclusiva se podrá realizar el trámite de canje de placas y pago de control vehicular.

Algunos dijeron haber llegado desde las 4:00 horas y se quejaron que a las 18:00 se tuvieron que ir sin placas, pero sí con malos tratos por parte de los funcionarios públicos y hasta amenazas por reclamar atención.

El pasado jueves, Eduardo Leal Sánchez acudió al módulo de la Fenapo a tramitar unas placas, relata que llegó desde las 4:00 horas con la esperanza de alcanzar un lugar, que estuvo todo el día bajo los rayos del sol, observando cómo una funcionaria de la Sefin que se identificó como la licenciada Coco pasaba a personas que no se habían formado.

Agregó que la atención es extremadamente lenta y que las justificaciones que les daban era que se iba el sistema, sus horarios de comida, falta de cambio, entre otros argumentos.

Al acercarse el horario de cierre de las oficinas, la licenciada Coco anotó a las personas que ya no iban a alcanzar a atender en una lista, con la promesa de ser atendidos primero al día siguiente a partir de las 9:00 horas.

Sin embargo, el denunciante señala que, aunque tenía la ficha 11, se presentó el viernes desde las 6:00 horas, pero la misma licenciada formó a otras personas antes de él, una de ellas que portaba una caja con placas, al parecer de una flotilla, quien no se formó ni estaba en una lista.

Al cuestionarle el hecho, la funcionaria le dijo ya pásale “que pareces mujer”, no obstante, y aunque llevaba todos los documentos no fue atendido, ya que el vehículo pertenece a un adulto mayor que no puede formarse.