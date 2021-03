Acuerdo Nacional por la Democracia "puede ser útil": Carreras

Aunque el respeto al voto libre es un mandato constitucional, la firma Acuerdo Nacional por la Democracia no sobra y puede ser útil, aseguró el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López.

Entrevistado en Palacio Nacional, el mandatario potosino reconoció la relevancia de este acto político.

"Al final de cuentas es una expresión política; me parece que no sobra y que en este caso, ayuda", puntualizó.

Carreras López insistió en que es importante la suscripción del acuerdo convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Lo que tendríamos que hacer todos de menos es establecer este compromiso. Lo que tenemos que hacer es manifestar un posicionamiento político y esperemos que redunde en un beneficio para todos en estas elecciones, subrayó.

Dijo que San Luis Potosí tiene un compromiso especial con la democracia y las elecciones libres porque justo ahí el presidente Francisco I. Madero firmó el Plan de San Luis.