Acumula más irregularidades el ITSSLP

Además de tener que aclarar 823 mil 273 pesos, el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí (ITSSLP), habría generado un daño a la hacienda pública estatal de 534 mil 113 pesos, derivado del manejo de recursos del ejercicio fiscal 2024, según el informe individual del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

De acuerdo con la auditoría AEFPO-14-PARIP-2024 de la cuenta pública 2024, 70 mil 461 pesos corresponden por las diferencias en el cobro de menor cantidad, entre los ingresos y las cuotas y tarifas publicadas en la Ley de Ingresos del Estado 2024.

Complementó que el Instituto proporcionó evidencia de las becas a los estudiantes y prórrogas autorizadas por 81 mil 787 pesos, sin embargo, no entregó la totalidad de la información que justifique el cobro en menor cantidad por los 70 mil 461 pesos.

Describió que no proporcionó pólizas contables y su documentación comprobatoria y justificativa por 333 mil 419 pesos, según el pliego de observaciones AEFPO-14-PARIP-2024-01-002.

Lo mismo sucedió con un monto de 42 mil 781 pesos, donde tampoco proporcionó información adicional de la póliza de diario número D00171 del 30 de noviembre de 2024 donde señale tipo de evento y actividades realizadas.

Expuso que atendió una observación al presentar evidencia de los resguardos con número de inventario y ubicación de adquisiciones por 247 mil 910 pesos, sin embargo, no proporcionó documentación que justifique la ausencia de bienes muebles por 87 mil 452 pesos.