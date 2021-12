Acusa el PAN a Morena de ser "doble cara"

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández calificó de "doble cara" la actitud de Morena para linchar mediáticamente al INE por aplazar la consulta de revocación de mandato y aseguró que ellos mismos fueron los que le negaron el presupuesto para realizarla.

Aguilar Hernández dijo que el INE no puede hacer lo imposible, pues si no se cuenta con el dinero necesario, no es posible realizar un ejercicio como la revocación de mandato que requiere un despliegue nacional para realizarse.

"El permitir que se haga como se pueda la revocación de mandato sería un pésimo mensaje para la ciudadanía, y un lamentable precedente para nuestra democracia, pues habría una consulta de revocación de mandato raquítica y sin las facilidades para que participe toda la ciudadanía de manera óptima", dijo a través de un comunicado de prensa.

El dirigente panista agregó que la jugada es clara, pues señaló que Morena quiere culpar al INE del fracaso de la revocación de mandato, que ya se evidenció con las irregularidades encontradas en las firmas, las cuales, dijo no serían las suficientes para cumplir con el requisito.

Juan Francisco Aguilar apuntó que desde Acción Nacional respaldan la decisión del INE de posponer "la farsa" del presidente hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine el fondo de la cuestión. Reiteró que dicha consulta es innecesaria, costosa e inútil.