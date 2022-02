Acusa PAN a Movimiento Ciudadano de intentar confundir a la ciudadanía

La secretaria general adjunta del Comité Directivo Estatal del PAN, Lidia Argüello Acosta, hizo un llamado a otros partidos políticos en la entidad, a no confundir a la ciudadanía potosina, pues aseguró que al presentar a nuevos afiliados a sus institutos centran la conversación en Acción Nacional y no en una agenda de trabajo propia.

Argüello Acosta remarcó que aunque Adriana Urbina fue colaboradora del ex alcalde capitalino, nunca militó en el PAN y mencionó que fue abanderada de la 4T a una diputación local en el pasado proceso electoral.

Sobre Ricardo Villarreal, recordó que fue él mismo quien admitió su molestia por no obtener un espacio en la Comisión Permanente del PAN Estatal, aun y cuando en dos procesos electorales, este mismo órgano de decisión del partido lo eligió como candidato a Diputado Local.

"Hay que dejarles en claro a todos, que el PAN le pertenece a la ciudadanía, no a ex candidatos ni ex funcionarios y no hay que confundir a la gente; hablan del PAN porque es la única oposición real y alternativa de cambio", aseguró.