Acusaciones de misoginia vuelven a empañar renovación de Canaco SLP

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Con lonas sobre los accesos de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turísticos (Canaco ServyTur), simpatizantes de la empresaria potosina Julie Abud Sarquis acusaron al organismo de misoginia y discriminación.

Trascendió por la noche de este miércoles que la Comisión interna de la cámara presumiblemente favoreció al empresario Fernando Díaz de León al negarle el registro a la potosina Julie Abud Sarquis quien también buscaba contender por la dirigencia de esta cámara.

El organismo empresarial ha protagonizado varias polémicas relacionadas con la desigualdad de condiciones para mujeres y hombres que buscan acceder a puestos de liderazgo.

El pasado marzo del 2022, la exlíder Fernanda Álvarez Montejano de "Jóvenes de la Canaco" mediante un video exhibió que fue destituida sin una justificación a su cargo dentro del organismo empresarial.

Acuso a integrantes de la cámara de machistas y misóginos, además de manejar el poder bajo acuerdos por compadrazgo, la joven empresaria concreto su denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, hecho que no paso de una denuncia pues no hubo sanciones o cambios para evitar se repitieran este tipo de hechos.

Hasta el momento la cámara empresarial no ha emitido algún comentario o respuesta a sus detractores.