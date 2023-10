JRR: Poder Judicial deja libres a criminales

En lo que resta de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, se trabajará en una reforma constitucional al Poder Judicial Federal, porque entre otras consideraciones, libera delincuentes que no deberían regresar a la calle, utiliza el amparo para usos políticos-partidistas, provoca ingobernabilidad y contribuye a la inseguridad, informó Juan Ramiro Robledo Ruiz, diputado federal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante la presentación del informe de actividades del segundo año legislativo, alegó que el “golpe” de sentencias dictadas diariamente por tribunales colegiados y jueces de amparo, se genera “ingobernabilidad” y favorece el aumento de la inseguridad.

Reclamó que, si bien deben protegerse los derechos humanos, por un problema de formalidad procesal el Poder Judicial Federal concede la libertad a muchas personas encarceladas “que no deberían regresar a la calle”.

Fustigó que se suscita el amparo para usos políticos-partidistas. Recriminó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya declarado inconstitucional la reforma electoral por violaciones al debido proceso legislativo.

“En suma, queremos que haya un parámetro de interpretación cierto, el cual no se pueda salir ni la Corte, ni ningún juez; que esté en la Constitución y sí lo pueden interpretar, pero que no inventen normas, que no dicten normas legislativas, que no se metan con las políticas públicas”, remató.