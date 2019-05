Acusan a empleado de alcaldía soledense de acto de corrupción

Pese a que su casa estaba domiciliada en la capital potosina, un trabajador del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez -encabezado por el perredista Gilberto Hernández Villafuerte- prometió a la propietaria de un inmueble, ayudarla para solucionar un despojo del que fue víctima, a cambio de 3 mil pesos.

Lo anterior fue descrito por la ciudadana Marcelina Martínez Rico, quien acotó que el empleado municipal se llama "Enrique Morales" y que hasta el momento no le ha solucionado la problemática y tampoco le ha pagado el dinero.

Rememoró que hace cuatro años la despojaron de su casa, localizada en la colonia irregular capitalina 16 de junio. Tras ser desalojada, dijo que se trasladó a Soledad de Graciano Sánchez a buscar un lugar para residir.

Narró que vivió dos años en la colonia San Isidro, y fue ahí que personas conocidas le "recomendaron" acudir con el citado funcionario, pues conocían del despojo de bienes que padecía.

Indicó que cuando se contactó con el aludido, éste se comprometió a solucionarle el problema "en 15 días", sin embargo, le pidió 3 mil pesos para cubrir documentación y otros trámites legales.

"Él (empleado) me dijo que sí, pero ya al último, como ya se había pasado tiempecillo, se negó y me dijo que el dinero ya no me la daba. Que no se podía solucionar porque no pertenecía (a Soledad la propiedad). Entonces eso me hubiera dicho para no darle dinero", comentó.

Comunicó que luego del incidente, se inconformó en el palacio municipal soledense, donde el burócrata admitió que le solicitó dicha cantidad de recursos y la jefa inmediata de ésta le llamó la atención.