Acusan maltrato en secundaria de Col. Rural Atlas

En la secundaria general "Francisco González Bocanegra", ubicada en la colonia Rural Atlas, algunos docentes llegan tarde a clase, ingresan al salón, pero luego se salen del aula y personal de intendencia aplica supuestos regaños a los estudiantes, denunciaron padres de familia de esa institución.

Indicaron que otra de las acciones presuntamente cometidas por los catedráticos, es prohibir la entrada a los escolares una vez que ellos ingresaron, situación que persiste a lo largo del ciclo escolar.

Además de ello, reclamaron que ciertos mentores encargan al alumnado escribir cientos de planas de "´no debo hacer cierta acción en el salón´", lo cual catalogaron como "un castigo" excesivo.

Citaron el caso de un profesor de matemáticas, quien supuestamente advirtió al director del plantel que si no expulsa a un estudiante, no entrará a dar cátedra, y "creo que no está entrando a dar clase", dijo un tutor.

"A los niños que van al baño (el personal de intendencia) no los deja entrar, a las niñas les dicen que son unas sucias. Ya hasta la niña sale llorando. Los maestros llegan tarde y no los dejan entrar", afirmaron.