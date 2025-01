Bancos le cobrarán a Villa de Pozos: Galindo

El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos se deslindó de la deuda de más de 50 millones de pesos que deberá pagar el municipio de Villa de Pozos, al señalar que será competencia de las instituciones bancarias.

"Es algo que viene en el decreto de municipalización, yo creo que ya ni está en mi cancha, si no que ellos tienen que acudir al banco o el banco va a acudir a ellos a reclamarles los más de 50 millones de pesos", expresó.

Aparte, en entrevista, la concejal presidente de Villa de Pozos, María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, reiteró que la postura del gobierno de este municipio respecto al adeudo, es que se demuestre que el dinero se usó en obras y programas de beneficio para las y los poceños.

Argumentó que hasta ahora no ha recibido notificación oficial sobre dicho adeudo, salvo lo que se consignó en el Decreto 1074 de creación del nuevo municipio.

"Yo se los reitero: no lo vamos a... este... no nos dejaron absolutamente nada de notificación. Si el municipio (de la capital) cuando se adquirió la deuda se hizo algo, pues que lo muestre. Ustedes saben que más de 34 años en el abandono y no es de que yo lo diga, sino de que en las mismas colonias ahí está el abandono", declaró.

El alcalde de la capital agregó que hay expectativa de que el Concejo Municipal establezca el diálogo con el banco correspondiente, "yo espero que se arregle entre el banco y Villa de Pozos, porque eso viene desde el decreto de creación, ni siquiera es una idea mía, ni yo la estoy gestionando, el Congreso así se los asentó y pues ellos tienen que cumplir con eso".

Respecto a las personas de Villa de Pozos que acuden a las cajas recaudadoras de la capital para pagar el Predial, el edil capitalino afirmó que en las propias cajas se rechazan los pagos provenientes del municipio 59.