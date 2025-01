SLP, sin casos positivos de metapneumovirus: Ssa

El reciente aumento de casos de infecciones respiratorias por metapneumovirus humano (HMPV) en China ha generado alarma entre la población, temiendo que pueda desencadenar una pandemia global similar a la provocada por el COVID-19, lo que ha despertado preocupación sobre una posible nueva amenaza para la salud pública mundial.

En San Luis Potosí hay preocupación después de que se reportara un presunto fallecimiento de un menor en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, quien supuestamente padecía una enfermedad respiratoria, lo que ha encendido las alarmas en la región.

Sin embargo, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud (Ssa), se desmintió la noticia sobre el presunto fallecimiento del menor por HMPV, al confirmar que hasta la fecha, no se ha registrado ningún caso positivo ni sospechoso del virus en el territorio potosino.

Según las autoridades sanitarias, durante la temporada invernal, las enfermedades respiratorias más comunes son la influenza y el COVID-19. Sin embargo, gracias a los esquemas de vacunación actuales, no representan un mayor riesgo para la población en general.

No obstante, los grupos más vulnerables son los adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y aquellos con padecimientos respiratorios, quienes pueden correr un mayor riesgo de complicaciones.

¿Cómo es el panorama en cuanto el virus HMVP en México?

Hasta el momento en todo el territorio mexicano solo se han confirmado 2 casos, en Nuevo León según las cifras de la Secretaría de Salud, sin que ninguno de los pacientes haya necesitado hospitalización.