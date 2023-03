Admiten corrupción en El Realito

La delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) coincidió con investigadores de El Colegio de San Luis en torno a la corrupción que envolvió la construcción de la presa El Realito y su acueducto.

El delegado, Joel Félix Díaz, reconoció que pareciera un patrón de comportamiento en muchas de las obras de agua potable que se han realizado en San Luis Potosí y detalló que existen municipios que fueron apoyados por la dependencia federal para ejecutar obras y mejorar sus servicios de agua potable o drenaje, y por no concluirlas, las tiene en incumplimiento y veto, entre ellos: Aquismón, Villa de Reyes, Xilitla, San Martín Chalchicuautla y Santo Domingo.

Agregó que otro gran ejemplo de incumplimiento es la presa La Maroma, la cual se suspendió por haberse planteado inicialmente como una obra que suministraría 500 litros por segundo a Matehuala y se llevó a cabo su licitación para obtener sólo 150. La Conagua, además de suspenderla, logró la devolución de 100 millones de pesos a la Federación.

“Creemos que la crisis del agua en San Luis Potosí ya tocó fondo y debe atenderse con mayor seriedad. Coincidimos con El Colsan en que los esquemas de elaboración y ejecución de los proyectos deben llevarse a cabo bajo un mayor escrutinio y en total transparencia”, expresó el funcionario federal.

No obstante, existe un punto en el cual, la Conagua no coindice con los investigadores, este es en que los trasvases de una cuenca a otra no se deben aprobar, debido a que tienen como misión asegurar el derecho humano al agua e ir por ella al lugar donde se encuentre: “con tal de no dejar a nadie sin el servicio más elemental e importante para el ser humano como es el del agua”.