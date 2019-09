Admiten fallas para proteger a mujeres víctimas de violencia

En una comparecencia que se desarrolló en aproximadamente una hora y 15 minutos ante los diputados de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, admitió que no hay suficientes patrullas como para mantener la vigilancia en más de 4 mil 458 casos de medidas cautelares y de protección a favor de mujeres, que se han generado en que va del año.

Aceptó que en 2 de los 16 casos de feminicidio formalmente calificados en 2019, dos mujeres tenían medidas de protección activas.

Precisó que la corporación tiene únicamente 130 patrullas distribuidas en los 58 municipios y hay un proyecto para la adquisición de 25 camionetas con recursos federales, pero aún es insuficiente.

Explicó que la persecución directa de las carpetas de investigación abiertas por feminicidio, es responsabilidad del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de la Mujer y las medidas preventivas del Instituto de las Mujeres.

Solicitó a los diputados cambios a la normatividad para facultar a los policías como primeros respondientes, a presentar las denuncias penales en casos de violencia de género o violencia familiar, cuando no son las propias víctimas quienes toman la determinación de denunciar.

Juzgó que la medida contribuiría a disminuir los casos de violencia familiar o de los hechos que se incuban para desembocar en feminicidio.

Por lo que se refiere a las medidas de protección, dijo que la inmensa mayoría se refieren a mujeres, pero hay otras adicionales, como 12 medidas de protección a periodistas, 7 a defensores de derechos humanos y 240 a víctimas de diversos delitos, "pero no hay capacidad de tener una patrulla para cada víctima".

A pregunta expresa del diputado Rubén Guajardo, y por lo que se refiere a la renuncia del ex titular de la Policía Estatal Raúl Alanís Córdoba, solicitó que a él no se le pregunte acerca de la decisión del ahora ex funcionario.