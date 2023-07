Advierten de multas por incumplir al fisco

El hecho de que los pequeños contribuyentes no se asesoren podría llevarlos incluso a perder su fuente de ingresos, porque la autoridad fiscal dice que pueden hacer sus trámites solos, pero hay errores en los que incluso les quitan la firma y no pueden facturar, advirtió el presidente del Colegio de Contadores de San Luis Potosí, Amílcar Silva López.

Explicó que el hecho de no cumplir con las diversas disposiciones que se establecen para cada uno de esos regímenes tributarios, traen como consecuencia sanciones económicas por no expedir comprobantes o por no pagar las declaraciones en tiempo y forma.

Dijo que por el hecho de que se incumplan esos requisitos o vayan mal hechos, se puede perder la posibilidad de continuar con el negocio o incluso en caso de incumplimiento generalizado, provocar la parálisis de ese sector de la economía.

Advirtió que, por dejar de cumplir con esa parte de la tributación, o en su caso con las responsabilidades, las multas, el pago de actualizaciones e intereses por incumplimiento, no pago o el pago indebido, trae consecuencias que afectan finalmente a los negocios.

Precisó que cuando alguien se equivoca y no da el debido seguimiento, provoca que la Secretaría de Hacienda suspenda el procedimiento de facturación, y que si no se puede facturar, el negocio no puede operar porque no tiene facturas.