Advierten no dejarse engañar con cancelación de licencias inmobiliarias

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) advirtió sobre la circulación de correos electrónicos apócrifos en los que se notifican presuntas cancelaciones definitivas de licencias inmobiliarias, mensajes que no corresponden a comunicaciones oficiales no forman parte de los procedimientos institucionales de la dependencia.

La Sedeco precisó que ningún trámite relacionado con la cancelación, refrendo o gestión de licencias inmobiliarias, se notifica mediante correos electrónicos no institucionales, ni se solicita a las y los usuarios realizar gestiones fuera de los canales oficiales establecidos.

Ante esta situación, la dependencia estatal exhortó a no atender ni responder este tipo de mensajes, así como a no proporcionar información personal y evitar realizar pagos sin una verificación previa con la autoridad competente, como la propia Sedeco.

Asimismo, hizo un llamado a las y los agentes inmobiliarios para que confirmen cualquier notificación directamente con la Sedeco, a fin de prevenir confusiones o posibles afectaciones derivadas de información falsa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, la Secretaría reiteró su compromiso con la certeza jurídica, la transparencia y el orden en los procesos relacionados con el sector inmobiliario en el estado.