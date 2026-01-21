Advierten no dejarse engañar con cancelación de licencias inmobiliarias
Ningún trámite inmobiliario se notifica mediante email: Sedeco
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) advirtió sobre la circulación de correos electrónicos apócrifos en los que se notifican presuntas cancelaciones definitivas de licencias inmobiliarias, mensajes que no corresponden a comunicaciones oficiales no forman parte de los procedimientos institucionales de la dependencia.
La Sedeco precisó que ningún trámite relacionado con la cancelación, refrendo o gestión de licencias inmobiliarias, se notifica mediante correos electrónicos no institucionales, ni se solicita a las y los usuarios realizar gestiones fuera de los canales oficiales establecidos.
Ante esta situación, la dependencia estatal exhortó a no atender ni responder este tipo de mensajes, así como a no proporcionar información personal y evitar realizar pagos sin una verificación previa con la autoridad competente, como la propia Sedeco.
Asimismo, hizo un llamado a las y los agentes inmobiliarios para que confirmen cualquier notificación directamente con la Sedeco, a fin de prevenir confusiones o posibles afectaciones derivadas de información falsa.
Finalmente, la Secretaría reiteró su compromiso con la certeza jurídica, la transparencia y el orden en los procesos relacionados con el sector inmobiliario en el estado.
