Advierten riesgos sobre uso de la novedosa IA

“Los humanos nos estamos separando en lugar de unirnos, y eso también es una voluntad de la inteligencia artificial, y para que esto no suceda necesitamos entrarle, adoptarla y aplicarla para que se le use como una herramienta que nos ayude a los seres humanos y no nos manipule”, advirtió Hugo Isaak, experto en temas de desarrollo de ciudades inteligentes enfocadas en las personas, por parte de ONU Hábitat.

Agregó que la inteligencia artificial pertenece a una vertical llamada transformación digital, y se debe entender que para la toma de decisiones ésta sólo es parte de un ecosistema, que se suma al Big data para el caso de los datos que deben ser almacenados en una nube, y al internet de las cosas, que agrupa todo lo que está a nuestro servicio.

Aseguró que, la revolución de la inteligencia artificial aplicada tiene que ver con la administración pública y con el hecho de cómo generamos decisiones concisas a través de planes estratégicos.