Aerolínea ofrecerá ruta internacional a Estados Unidos desde SLP

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (Sedeco) Juan Carlos Valladares Eichelmann, adelantó que actualmente hay negociaciones con una empresa aérea que tiene interés de ofrecer una ruta hacia Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga.

"Es un vuelo con una ocupación muy alta, es urgente y muy necesario para la conectividad en el estado" señaló el funcionario estatal luego de detallar que independientemente del vuelo que se rescató hacia Monterrey, esta ruta internacional será beneficiosa para la movilidad y economía estatal.

Valladares Eichelmann explicó que aún es prematuro anunciar o dar más detalles, pero adelantó que las condiciones para que la capital pueda sostener una ruta aérea internacional son viables, la propuesta para ejecutar la apertura a vuelos de este tipo sería con una línea hacia Estados Unidos principalmente.

El reciente rescate de vuelos como lo fue hacia Monterrey y las negociaciones que se realizan actualmente tienen un propósito y un estudio que se basa en la autosuficiencia de la compañía con el objetivo de que éstas no requieran subsidios del gobierno para operar, explicó Valladares Eichelmann, titular de Sedeco.

"Necesitamos tener vuelos en horarios muy estratégicos, la diferencia en horas puede hacer que un vuelo funcione o no, además esto ayuda a que las aerolíneas tengan el control de flujo de cuántos pasajeros requieren para que funcione la ruta" dijo Valladares Eichelmann

El propósito más importante en las negociaciones que se desarrollan es buscar que la apertura de vuelos en el aeropuerto potosino no terminen siendo subsidiados por el gobierno estatal, se tienen necesidad de movilidad y mayor conectividad aérea, pero sin costos adicionales en plazos futuros.