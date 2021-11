Aeronaves del gobierno continúan funcionando pese a fallas

El titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, Noé Lara Enríquez, aclaró que el que estén en un proceso de mantenimiento, no significa que se encuentren detenidas las aeronaves del Gobierno del Estado, aseveró que cuando no se encuentran en gira del gobernador del Estado, se les continúa dando servicio mecánico.

Explicó: "encontramos en las bitácoras que se reportaban mantenimientos a las aeronaves, que en los hechos no se les dio, es algo que se está investigando por la autoridad correspondiente, nuestra responsabilidad es mantenerlos en óptimas condiciones porque es el medio de transporte del señor gobernador".

Añadió que al margen de que sea el transporte del gobernador, en realidad cualquier persona o cualquier línea aérea tiene la responsabilidad de que sus aeronaves cumplan con todas las exigencias de su servicio mecánico y las especificaciones que marca la ley en materia de aeronáutica.

Finalmente, insistió que aunque están bajo mantenimiento estas aeronaves, no significa que se han detenido para las necesidades de las giras del gobernador, puesto que se hace una programación mientras una aeronave recibe intervención mecánica la otra es la que se utiliza y algunas hacen vuelos a Monterrey para recibir este mantenimiento.