Aeropuerto de SLP, con las tarifas más altas de la región

La actividad del aeropuerto de San Luis Potosí "Ponciano Arriaga", no ha logrado repuntar y alcanzar el ritmo que tenía hasta meses antes de la pandemia, no sólo por la contingencia sanitaria, sino por la poca competitividad que ofrece en comparación con otros aeródromos de la región y de todo el país, según señalaron líderes empresariales en San Luis Potosí.

El empresario potosino y vicepresidente de la Canacintra en el estado, Gerardo Bocard Meraz, lamentó que el aeropuerto potosino sea uno de los que ofrecen las tarifas más caras incluso en vuelos nacionales, pese a que no tiene mayor oferta en frecuencias en comparación con los estados de Querétaro y Guanajuato.

En este sentido, recordó que anteriormente San Luis Potosí lograba destacar porque tenía hasta 8 frecuencias a la Ciudad de México con diferentes aerolíneas, lo cual mantenía costos muy accesibles, mientras que actualmente los precios para la ciudad de México que es de las rutas más solicitadas están por encima de los 5 mil pesos como mínimo en vuelo redondo.

"Efectivamente tenemos tarifas muy caras, esto aunado a que nos quitaron las frecuencias de los vuelos a la Ciudad de México, lo que hace que el único vuelo que se tiene vaya saturado y no pongan nuevos", señaló.

Asimismo, recientemente el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Juan Servando Branca Gutiérrez, señalo que el Aeropuerto Internacional "Ponciano Arriaga", ha perdido competitividad en materia de conectividad aérea, ya que en el pasado sexenio, San Luis Potosí estaba posicionado en un lugar importante en la zona Bajío y actualmente ha quedado rezagado en comparación a los estados vecinos en la conexión de vuelos nacionales e internacionales.

Ambos líderes empresariales coincidieron en la urgencia de impulsar el desarrollo de nuevas rutas que permitan mejorar la conectividad aérea para generar nuevas oportunidades de negocios y de turismo, así como atraer congresos y convenciones.