logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Afectaciones en casi 8 mil hectáreas de la Huasteca por lluvias

Por Rubén Pacheco

Noviembre 06, 2025 12:49 p.m.
A
Afectaciones en casi 8 mil hectáreas de la Huasteca por lluvias

Solo en tres municipios de la región Huasteca afectados por las recientes inundaciones, se acumulan afectaciones al campo en casi 8 mil hectáreas, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos(Sedarh).

Describió que, derivado de los recorridos realizados por personal de la Sedarh, se documentaron 7 mil 390 hectáreas en Ébano, cerca 385 hectáreas en Tampacán y más de 200 hectáreas en Axtla de Terrazas.

"Vamos viendo más o menos los reportes, yendo a los ejidos, a los municipios a ponernos de acuerdo con la gente. Qué fue su afectación, en qué los podemos ayudar, dónde es a dónde nos debemos mover", expuso.

Es decir, todavía falta contabilizar los daños registrados en las demás municipalidades siniestradas, cuyo censo sigue su elaboración, complementó el funcionario estatal, quien la semana pasada estimaba los daños parciales de entre 15 mil y 20 mil hectáreas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Afectaciones en casi 8 mil hectáreas de la Huasteca por lluvias
Afectaciones en casi 8 mil hectáreas de la Huasteca por lluvias

Afectaciones en casi 8 mil hectáreas de la Huasteca por lluvias

SLP

Rubén Pacheco

Ofrecerán 200 vacantes en Feria de Inclusión Laboral en Soledad
Ofrecerán 200 vacantes en Feria de Inclusión Laboral en Soledad

Ofrecerán 200 vacantes en Feria de Inclusión Laboral en Soledad

SLP

Flor Martínez

El Teatro y Centro Cultural 'Doroteo Arango' será sede del evento

Interapas aprueba Ley de Cuotas y Tarifas sin aumentos para 2026
Interapas aprueba Ley de Cuotas y Tarifas sin aumentos para 2026

Interapas aprueba Ley de Cuotas y Tarifas sin aumentos para 2026

SLP

Samuel Moreno

El ajuste previsto responde únicamente a la actualización conforme al Índice Nacional de Precios Productor

Cambio de García Amaro coincidió con multa de juzgado federal
Cambio de García Amaro coincidió con multa de juzgado federal

Cambio de García Amaro coincidió con multa de juzgado federal

SLP

Ana Paula Vázquez

'Marichuy' Almendárez fue la parte afectada por incumplimiento de una orden judicial a la CEEAV