Agoniza producción lechera en Soledad

El director municipal de Desarrollo Rural y Agropecuario de Soledad de Graciano Sánchez, Gerardo Mota Martínez indicó que no se ha quitado el dedo del renglón para trabajar en la reactivación de la cuenca lechera, por lo que se tiene una estrecha relación con la Unión Ganadera del municipio de Soledad.

El funcionario informó que inicialmente tenían un censo de 220 productores agropecuarios, pero actualmente cuenta con 175, de los cuales entre 70 a 75 se dedican a la producción de leche.

Dijo que en el municipio ya son pocos quienes tienen establos o granjas, algunos de los cuales se ubican en zonas urbanas como la colonia El Morro, la Virgen y la mayoría en las comunidades Palma de la Cruz, Fracción Rivera, Potrero de Adentro, Los Gómez, Enrique Estrada y el ejido Soledad.

"Los productores en su mayoría subsisten porque cultivan su propio forraje, principalmente alfalfa, lo que les asegura el alimento para su ganado, el litro de leche lo comercializan de 5.50 pesos a 6 pesos", dijo.

No obstante, señaló que la pandemia ha impactado en este sector, pues no se han podido concretar diversos proyectos, no obstante, se les apoya con asistencia técnica y capacitación para que adopten nuevas técnicas de nutrición con dietas balanceadas y manejo del ganado, y lograr así un aumento en la producción de leche, mejorando con esto las condiciones de sanidad y productividad de los hatos lecheros.