Agregan nuevos delitos a estadísticas en SLP

Para este 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), incorporó algunos delitos como parte del seguimiento mensual de la incidencia delictiva de las entidades federativas.

Así le informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quién explicó que se trata de una estrategia generada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal para el abatimiento de ilícitos.

Por lo tanto, adujo que la modificación metodológica no significa que haya incrementado la comisión de tales conductas delictivas en el país.

Refirió que hace unos días sostuvo una reunión en la Fiscalía General de la República (FGR), donde se les informó a las y los fiscales estatales la nueva metodología para registrar los delitos.

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"Son programas que tiene concretamente la Secretaría de Seguridad en México; la Secretaría de Seguridad (federal", comentó.

Algunos delitos de los que aparecen en la estadística de este año corresponden a tentativa de homicidio doloso tentativa de feminicidio, tentativa de extorsión, pornografía infantil y discriminación.

También trata de personas con fines de explotación sexual, de trabajo o servicios forzados, de órganos y con otros fines, así como allanamiento de morada, tortura y suplantación y usurpación de identidad.

García Cázares exteriorizó que, aunque en ediciones anteriores no aparecían las tentativas por dichos asesinatos, la Fiscalía ya lo registraba como cualquier otro delito clasificado en otra categoría.

En la actualidad, se ha registrado incremento de presencia de migrantes provenientes de otros estados del país a San Luis Potosí, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

Aunque no precisó un porcentaje o cifra absoluta, describió que principalmente corresponde a población indígena. La mayoría de los migrantes provienen de los estados de Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y Nuevo León.

Debido a que no tienen actualizada la credencial electoral, pues la mayoría de ellos habitan en condominios o casas rentadas, lamentó que dificulta el proceso administrativo para poder otorgarles apoyos gubernamentales.

"Les solicitamos la actualización de su INE, porque para poder acceder a cualquier programa social y poder tener números reales del índice de pobreza y de los rezagos sociales que tenemos, tenemos que tener una identificación actualizada", subrayó.

Por ello, exhortó a quienes se encuentran en esta situación, optar por tramitar su identificación oficial con información de San Luis Potosí, a fin de que puedan ser favorecidos con los esquemas asistencialistas.

"Hoy en día como, como sociedad, tal vez juzgamos y criticamos algún punto (habitacional de la zona metropolitana), pero que tenemos que atender este tipo de situaciones y tenemos que acercarnos a toda la población", remató.