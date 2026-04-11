Agresión de "El Patrón" es agravada por ser luchador

Por tener conocimientos especiales en lucha libre, la presunta agresión del luchador profesional Alberto N. "El Patrón" o Dos Caras Jr. en contra de su esposa, se calificaría como agravada, estimó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Rememoró el deportista fue detenido en flagrancia por la Guardia Civil Estatal (GCE), corporación que lo puso a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, donde el Ministerio Público integró la denuncia y posteriormente la judicializó antier por la noche.

Complementó que antier se realizó la audiencia inicial declarándose de legal la detención, donde la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por ende, continuará hoy sábado a las 10:00 horas.

"Ahí la penalidad se establece hasta cinco años de prisión (...) es la primera denuncia que había presentado (la víctima)", subrayó la fiscal general.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A diferencia de otros casos donde las mujeres lesionadas no ratifican la denuncia, destacó que la cónyuge acudió ante la Fiscalía Especialidad para reiterar las acusaciones en contra de su pareja.