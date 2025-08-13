Agua de El Realito llegó contaminada: Interapas
No entró a la red capitalina, por lo que el organismo activó el protocolo de atención en zonas que se abastecen de la presa
Ante la detección de agua que no cumplía con los parámetros de la norma oficial para consumo humano, la empresa encargada de operar el sistema "El Realito", desvió el flujo antes de que llegara a los tanques de distribución, y evitar así que ingrese a la red municipal.
El laboratorio de INTERAPAS, informó que identificó turbiedad en el agua y mantendrá la vigilancia hasta que el líquido cumpla con la norma oficial NOM-127-SSA1-2021.
El organismo implementó su protocolo de atención, que incluye acciones para mitigar la afectación zonas abastecidas por "El Realito", y continuará informando a través de sus canales oficiales.
