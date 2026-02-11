logo pulso
¡Aguas!: intentan extorsionar a comerciantes desde Puebla

Autoridades piden no responder ni depositar dinero y acudir a la dependencia para verificar información.

Por Rolando Morales

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
¡Aguas!: intentan extorsionar a comerciantes desde Puebla

Comerciantes de la capital potosina han comenzado a recibir mensajes intimidatorios desde un número con lada 202, correspondiente al estado de Puebla, en los que se les advierte sobre supuestas sanciones, multas o incluso la clausura de sus negocios.

Director de Comercio alerta sobre mensajes falsos

Ante esta situación, el director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, advirtió que se trata de comunicaciones falsas que buscan engañar y presionar a los propietarios de establecimientos.

De acuerdo con los reportes que han llegado a la dependencia, quien envía los mensajes se hace pasar por inspector municipal y exige pagos o acciones inmediatas bajo amenazas de cierre. El funcionario señaló que este tipo de prácticas no forman parte de ningún procedimiento oficial y recalcó que ninguna autoridad local solicita dinero o trámites por esa vía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Recomendaciones para comerciantes afectados

De la Vega Pineda manifestó su preocupación por el aumento de estos intentos de fraude, ya que aprovechan la incertidumbre de los comerciantes para obtener dinero o datos personales. Indicó que varios afectados han mostrado temor ante la posibilidad de sanciones, lo que facilita que los estafadores presionen con mayor facilidad.

Ante ello, pidió a quienes reciban este tipo de mensajes no responder ni realizar depósitos, y acudir directamente a la Dirección de Comercio para verificar cualquier situación relacionada con su negocio. Subrayó que la dependencia mantiene atención abierta para resolver dudas y orientar a los locatarios sobre sus obligaciones administrativas.

