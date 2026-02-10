Comercio advierte sobre falsos inspectores

Comerciantes de la capital potosina han comenzado a recibir mensajes intimidatorios desde un número con lada 202, correspondiente al estado de Puebla, en los que se les advierte sobre supuestas sanciones, multas o incluso la clausura de sus negocios. Ante esta situación, el director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, advirtió que se trata de comunicaciones falsas que buscan engañar y presionar a los propietarios de establecimientos.

Mensajes falsos y extorsión a comerciantes

De acuerdo con los reportes que han llegado a la dependencia, quien envía los mensajes se hace pasar por inspector municipal y exige pagos o acciones inmediatas bajo amenazas de cierre. El funcionario señaló que este tipo de prácticas no forman parte de ningún procedimiento oficial y recalcó que ninguna autoridad local solicita dinero o trámites por esa vía.

Recomendaciones y acciones de la autoridad

De la Vega Pineda manifestó su preocupación por el aumento de estos intentos de fraude, ya que aprovechan la incertidumbre de los comerciantes para obtener dinero o datos personales. Indicó que varios afectados han mostrado temor ante la posibilidad de sanciones, lo que facilita que los estafadores presionen con mayor facilidad.

Ante ello, pidió a quienes reciban este tipo de mensajes no responder ni realizar depósitos, y acudir directamente a la Dirección de Comercio para verificar cualquier situación relacionada con su negocio. Subrayó que la dependencia mantiene atención abierta para resolver dudas y orientar a los locatarios sobre sus obligaciones administrativas.

El titular de Comercio explicó que las inspecciones y notificaciones oficiales se realizan mediante canales formales y con personal plenamente identificado, por lo que cualquier contacto anónimo o proveniente de números foráneos debe considerarse sospechoso.

También recordó que la dirección puede apoyar a los comerciantes que necesiten regularizar permisos o documentación, con el fin de evitar que terceros se aprovechen de posibles pendientes para extorsionarlos.

Finalmente, llamó a denunciar estos intentos de fraude para evitar que más personas caigan en engaños y así frenar este tipo de prácticas que afectan la actividad económica local.