Video | Aguas negras continúan; manifestación se cancela

Vecinos de la colonia Garita de Jalisco denunciaron nuevamente la presencia de aguas residuales en el arroyo que cruza las colonias Villa Antigua y Garita de Jalisco, afectando el entorno y la salud pública.

Sin embargo, la manifestación anunciada este jueves para bloquear la avenida Sierra Leona, a la altura de Villa Magna, no se llevó a cabo.

Habitantes confirmaron que el problema, que lleva semanas sin resolverse, continúa agravándose.

Según declaraciones de Hugo Saucedo Pecina, vecino de la zona, las descargas de aguas negras provenientes presuntamente de Villa Magna contaminan el trayecto del arroyo que desemboca en el Lago Mayor del Parque Tangamanga.

Bloquearán Sierra Leona por aguas negras



Vecinos de La Garita ubican al fraccionamiento por los desechos que contaminan#Destacada https://t.co/ofGxlTgHBn pic.twitter.com/lYSJ9SWcWm — Pulso Online (@pulso_mx) December 19, 2024

DEMANDA DE ATENCIÓN INMEDIATA

Los vecinos señalaron que aunque la Dirección de Ecología Municipal ha hecho acto de presencia, en respuesta a un escrito formal entregado el pasado 9 de diciembre, la situación requiere medidas urgentes.

Aurelio Torres Bravo, primer vocal de la Junta de Mejoras, destacó la necesidad de mesas de trabajo con autoridades sanitarias para encontrar una solución efectiva.

"Estamos preocupados por la salud de nuestros niños y de las personas vulnerables. Este problema lleva años, pero nunca había sido tan persistente como ahora," agregó Torres Bravo.

EXIGEN RESPUESTA ANTE LA OMISIÓN

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades locales y estatales para que atiendan la problemática de manera inmediata, evitando mayores riesgos de salud y daños ambientales.

Aunque el bloqueo de la avenida Sierra Leona no se concretó, los vecinos no descartan futuras movilizaciones si no se atiende la contaminación del arroyo.