Ahora chocan diputados por deficiencias de IMSS-Bienestar

Por Ana Paula Vázquez

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
Ahora chocan diputados por deficiencias de IMSS-Bienestar

La falta de expedientes clínicos completos en unidades de salud, como la de Ciudad Valles encendió el debate en la Comisión de Salud del Congreso del Estado, donde diputadas y diputados confrontaron posturas sobre si las carencias del sistema justifican un exhorto al IMSS-Bienestar o si se trata de un tema ya atendido desde la federación.

El punto de acuerdo fue presentado por la diputada del PRI Sara Rocha Medina, quien propuso exhortar a la Dirección General del IMSS-Bienestar a implementar un sistema de validación de necesidades en clínicas, ante la ausencia de documentación oficial, expedientes clínicos, formatos administrativos, insumos básicos y mantenimiento. 

En su exposición de motivos, la legisladora mencionó que estas fallas son consecuencia directa de la centralización de los servicios de salud y afectan la atención a los pacientes.

Durante el análisis del exhorto se expuso que la carencia de expedientes clínicos vulnera el derecho constitucional a la salud, al impedir diagnósticos adecuados y una atención médica de calidad.

