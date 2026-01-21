Ahora chocan diputados por deficiencias de IMSS-Bienestar
La falta de expedientes clínicos completos en unidades de salud, como la de Ciudad Valles encendió el debate en la Comisión de Salud del Congreso del Estado, donde diputadas y diputados confrontaron posturas sobre si las carencias del sistema justifican un exhorto al IMSS-Bienestar o si se trata de un tema ya atendido desde la federación.
El punto de acuerdo fue presentado por la diputada del PRI Sara Rocha Medina, quien propuso exhortar a la Dirección General del IMSS-Bienestar a implementar un sistema de validación de necesidades en clínicas, ante la ausencia de documentación oficial, expedientes clínicos, formatos administrativos, insumos básicos y mantenimiento.
En su exposición de motivos, la legisladora mencionó que estas fallas son consecuencia directa de la centralización de los servicios de salud y afectan la atención a los pacientes.
Durante el análisis del exhorto se expuso que la carencia de expedientes clínicos vulnera el derecho constitucional a la salud, al impedir diagnósticos adecuados y una atención médica de calidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Rehabilitan pozos Rivera y Jacarandas II
Redacción
Buscan mejorar el suministro de agua en Soledad y el norte de la capital.
Reabrirán base de Cruz Roja en Zona Industrial
Redacción
Buscan reducir tiempos de respuesta en accidentes y emergencias.
Cumple 100 años reloj del Edificio Central de la UASLP
Redacción
Una exposición histórica está abierta al público en el Museo de Sitio