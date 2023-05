"Al tiempo y un ratito" habrá claridad sobre aspiración presidencial de Manuel Velasco: Eloy Franklin

En próximas fechas, se definirán las directrices nacionales sobre la aspiración de Manuel Velasco Coello como candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024, estimó Eloy Franklin Sarabia, secretario general de la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Matizó que primero debe desahogar el proceso jurídico de la entrega recepción con la exlideresa Araceli Martínez Acosta, y después la toma de protesta como titular de la Secretaría General del PVEM.

"Próximamente tendremos una reunión donde justamente se van a dar este tipo de directrices (sobre la candidatura presidencial). Por el momento, no lo he tenido", aclaró el también diputado local.

Cuestionado sobre si no habrá problemas por la disputa entre el PVEM y Morena para ver quién apoya más a las "corcholatas" como Claudia Sheinbaum Pardo, Franklin Sarabia valoró que no le preocupa tal situación, porque a veces la "neblina" de hashtag en las redes sociales "no deja ver muy bien todo el panorama".

"En su momento, al tiempo y un ratito, creo que todo esto se va a vislumbrar. Por el momento, las redes sociales hablan y son un ente vivo que circula (...) de lo cual nosotros como partido político no tendríamos nada o poco que ver", remató.