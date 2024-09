A veces los alcaldes te piden cosas que les interesa a ellos: Gallardo

Aunque no quiso exponer al responsable, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, reconoció que fue engañado por un presidente municipal para realizar una obra pública, que al final sólo benefició a la suegra del edil.



Relató que el alcalde en mención "muy cercano a San Luis Potosí" solicitó la construcción de dos calles, ubicadas en donde sólo hay dos parcelas y dos casonas antiguas.



Tras detectar que la pavimentación no era necesaria en ese lugar, comentó que los propios pobladores identificaron que se trataba del domicilio de la suegra del alcalde. "A veces los alcaldes te piden cosas que les interesa a ellos, que ellos las quieren, no que la gente lo quiera", lamentó.



"Es una calle que nada más tiene dos fincas enormes y del otro lado todo es parcela; son parcelas. ¿Para que chingaos, con todo respeto, pavimentábamos ahí si la gente necesita pavimentaciones en otro lado?", reprochó.