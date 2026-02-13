logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alcalde capitalino entrega la obra 100 en un año

Consolida intenso programa vial para San Luis Capital

Por Redacción

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Alcalde capitalino entrega la obra 100 en un año

Al entregar la obra número 100 de este segundo periodo de la administración capitalina, en la calle Cuauhtémoc, el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos confirmó que "le hemos cumplido a San Luis Capital con proyectos de infraestructura urbana, por lo que próximamente realizaremos una inversión histórica de 900 millones de pesos en obra pública". 

Ante habitantes de la colonia Imperio Azteca, el alcalde de San Luis Potosí reconoció que no es sencillo pavimentar un centenar de calles, "y si a esas le sumamos las anteriores superan más de 215 arterias regeneradas. Con ello, demostramos que además de ser eficientes en la recaudación y en inversión, realizamos obras contratando a constructores locales. Hoy sus impuestos se ven en proyectos, porque hemos sido responsables y en cada una de las más de mil colonias hay acciones municipales y obras". 

El alcalde Enrique Galindo Ceballos resaltó la importancia de cumplir con la palabra comprometida con proyectos que impactan en la calidad de vida de las potosinas y potosinos. Además anunció que continuarán más pavimentaciones en este sector de la Capital de San Luis. 

El director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, explicó que se rehabilitó esta calle Cuauhtémoc, en su tramo de Tenochtitlán a Camino Real a Saltillo, con 2 mil 700 metros cuadrados de nuevo pavimento, donde además se modernizaron drenajes, descargas sanitarias, tomas domiciliarias y la red de agua potable, se construyeron rampas y banquetas, además de la colocación de nueva señalética vial. Reconoció la visión y compromiso del alcalde Enrique Galindo, así como por el rumbo claro que se tiene con obras de alta calidad realizadas a través de Vialidades Potosinas 2.0. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Como parte del programa Capital al 100, en su edición 482, el director de Servicios Municipales, Christian Iván Azuara Azuara dio a conocer que las intervenciones realizadas en esta zona provienen de peticiones de otro programa emblema, Domingo de Pilas: "Siempre en sinergia con las vecinas y vecinos, gracias a la voluntad tanto de habitantes como del Gobierno Municipal, a fin de atender y en todo momento responder a sus peticiones. De ahí que seguirán las acciones de limpieza y mantenimiento en áreas aledañas, así como del Centro de Desarrollo Comunitario que en este sector se ubica".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Internos de La Pila fabricarán mobiliario y artesanías
Internos de La Pila fabricarán mobiliario y artesanías

Internos de La Pila fabricarán mobiliario y artesanías

SLP

Redacción

Realizarán sillas tejidas y artesanías como parte de actividades de reinserción social.

Diputada defiende rehabilitación de Splash en Tangamanga
Diputada defiende rehabilitación de Splash en Tangamanga

Diputada defiende rehabilitación de Splash en Tangamanga

SLP

Redacción

Afirmó que la obra no contempla tala y prevé una planta tratadora.

Buscan prohibir el fracking desde la Constitución de SLP
Buscan prohibir el fracking desde la Constitución de SLP

Buscan prohibir el fracking desde la Constitución de SLP

SLP

Redacción

La propuesta busca blindar SLP de esta práctica

Canacintra renueva dirigencia
Canacintra renueva dirigencia

Canacintra renueva dirigencia

SLP

Redacción

La cámara industrial renovó su Mesa Directiva con respaldo de autoridades estatales.