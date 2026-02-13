Alcalde capitalino entrega la obra 100 en un año

Al entregar la obra número 100 de este segundo periodo de la administración capitalina, en la calle Cuauhtémoc, el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos confirmó que "le hemos cumplido a San Luis Capital con proyectos de infraestructura urbana, por lo que próximamente realizaremos una inversión histórica de 900 millones de pesos en obra pública".

Ante habitantes de la colonia Imperio Azteca, el alcalde de San Luis Potosí reconoció que no es sencillo pavimentar un centenar de calles, "y si a esas le sumamos las anteriores superan más de 215 arterias regeneradas. Con ello, demostramos que además de ser eficientes en la recaudación y en inversión, realizamos obras contratando a constructores locales. Hoy sus impuestos se ven en proyectos, porque hemos sido responsables y en cada una de las más de mil colonias hay acciones municipales y obras".

El alcalde Enrique Galindo Ceballos resaltó la importancia de cumplir con la palabra comprometida con proyectos que impactan en la calidad de vida de las potosinas y potosinos. Además anunció que continuarán más pavimentaciones en este sector de la Capital de San Luis.

El director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, explicó que se rehabilitó esta calle Cuauhtémoc, en su tramo de Tenochtitlán a Camino Real a Saltillo, con 2 mil 700 metros cuadrados de nuevo pavimento, donde además se modernizaron drenajes, descargas sanitarias, tomas domiciliarias y la red de agua potable, se construyeron rampas y banquetas, además de la colocación de nueva señalética vial. Reconoció la visión y compromiso del alcalde Enrique Galindo, así como por el rumbo claro que se tiene con obras de alta calidad realizadas a través de Vialidades Potosinas 2.0.

Como parte del programa Capital al 100, en su edición 482, el director de Servicios Municipales, Christian Iván Azuara Azuara dio a conocer que las intervenciones realizadas en esta zona provienen de peticiones de otro programa emblema, Domingo de Pilas: "Siempre en sinergia con las vecinas y vecinos, gracias a la voluntad tanto de habitantes como del Gobierno Municipal, a fin de atender y en todo momento responder a sus peticiones. De ahí que seguirán las acciones de limpieza y mantenimiento en áreas aledañas, así como del Centro de Desarrollo Comunitario que en este sector se ubica".