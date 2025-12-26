logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Fotogalería

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alcalde de Ciudad Valles tendrá su propia "mañanera"

En el caso de David Medina será en una estación de radio del cuadrante local

Por Huasteca Hoy

Diciembre 26, 2025 04:26 p.m.
A
David Medina / Foto: Archivo

David Medina / Foto: Archivo

CIUDAD VALLES.- El alcalde David Medina anunció que tendrá sus propias "mañaneras", al estilo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en una estación de radio del cuadrante local. 

Así como sucede con el Ejecutivo federal desde hace siete años, el munícipe dijo que estaría en la estación antes llamada "Panorámica" a partir de las siete de la mañana, aunque todavía no tiene establecida la dinámica del programa, como por ejemplo, si habría o no oportunidad de preguntas del auditorio o si habrá periodistas presentes para sesión de preguntas o respuestas. 

Sin embargo, explicó que una de las intenciones que tiene con esta nueva agenda de primera hora es la de aclarar información que suele obviarse o que se malinterpreta en redes, para demostrar el trabajo hecho.

LEA TAMBIÉN

Aprueba Cabildo de Valles nueva deuda por 25 mdp

"No alcanza el dinero", se quejó el alcalde David Medina

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Avalan mayoría de municipios Ley gobernadora y queda firme
Avalan mayoría de municipios Ley gobernadora y queda firme

Avalan mayoría de municipios "Ley gobernadora" y queda firme

SLP

Ana Paula Vázquez

El decreto que será promulgado reforma disposiciones de la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral

Fiscal electoral presenta formalmente su renuncia
Fiscal electoral presenta formalmente su renuncia

Fiscal electoral presenta formalmente su renuncia

SLP

Ana Paula Vázquez

González Macías dejará el cargo para incorporarse como magistrado del TFJA

Alcalde de Ciudad Valles tendrá su propia mañanera
Alcalde de Ciudad Valles tendrá su propia mañanera

Alcalde de Ciudad Valles tendrá su propia "mañanera"

SLP

Huasteca Hoy

En el caso de David Medina será en una estación de radio del cuadrante local

Reconocen a custodios penitenciarios por trayectoria y resultados en SLP
Reconocen a custodios penitenciarios por trayectoria y resultados en SLP

Reconocen a custodios penitenciarios por trayectoria y resultados en SLP

SLP

Redacción

Autoridades estatales entregaron reconocimientos