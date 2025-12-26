Alcalde de Ciudad Valles tendrá su propia "mañanera"

CIUDAD VALLES.- El alcalde David Medina anunció que tendrá sus propias "mañaneras", al estilo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en una estación de radio del cuadrante local.

Así como sucede con el Ejecutivo federal desde hace siete años, el munícipe dijo que estaría en la estación antes llamada "Panorámica" a partir de las siete de la mañana, aunque todavía no tiene establecida la dinámica del programa, como por ejemplo, si habría o no oportunidad de preguntas del auditorio o si habrá periodistas presentes para sesión de preguntas o respuestas.

Sin embargo, explicó que una de las intenciones que tiene con esta nueva agenda de primera hora es la de aclarar información que suele obviarse o que se malinterpreta en redes, para demostrar el trabajo hecho.

LEA TAMBIÉN Aprueba Cabildo de Valles nueva deuda por 25 mdp "No alcanza el dinero", se quejó el alcalde David Medina

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí