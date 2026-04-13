Alcalde E. Galindo logra más inversión para "El Carmen"

Como resultado de las gestiones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Gobierno de México aprobó el proyecto para la segunda etapa de conservación del Templo de Nuestra Señora del Carmen, uno de los recintos más emblemáticos del patrimonio histórico y cultural de San Luis Capital.

Esta nueva fase contempla la intervención de la torre del templo, con una inversión conjunta de 5 millones de pesos, integrada por 3.5 millones de pesos de recursos federales y 1.5 millones de pesos aportados por el Ayuntamiento de San Luis Capital, lo que permitirá continuar con los trabajos especializados de restauración para preservar la integridad estructural y el valor artístico del inmueble.

El proyecto forma parte de una estrategia integral impulsada por el Gobierno de la Capital para rescatar y conservar los espacios históricos más importantes de la ciudad, garantizando su protección para las futuras generaciones, así como su aprovechamiento turístico y cultural.

Con estas acciones, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio de San Luis Capital, mediante la gestión de recursos y la coordinación con instancias federales para mantener en óptimas condiciones los recintos que dan identidad y proyección internacional a la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí