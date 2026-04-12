FGE investiga presuntos nexos criminales en Matehuala

Luego que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona revelara la existencia de una investigación penal contra el ayuntamiento de Matehuala por nexos entre dependencias municipales con el crimen organizado, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que se mantiene una indagatoria al respecto.

En entrevista, explicó que, si bien ya se encuentran detenidos dos personas, un ex funcionario municipal y el director de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), el Ministerio Público a cargo de la carpeta continua en las averiguaciones ministeriales.

La fiscal general refirió que, si bien se iniciaron las investigaciones para corroborar la vinculación institucional con la criminalidad, conminó a la ciudadanía camelense acudir a la FGE para ampliar cualquier señalamiento que pueda abonar a las mismas.

En cuanto al reciente caso de los siete electricistas privados de la libertad en dicho municipio por parte de una célula delictiva, reiteró que girará una colaboración con el municipio de donde son originarias las víctimas, a fin de obtener mayor información y complementar las causas penales.

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"Se está investigando, nosotros estamos investigando, no obstante, que están dos personas detenidas estamos realizando investigaciones para ver si las personas tienen relación con algunos hechos ocurridos allá (en Matehuala)", remató.