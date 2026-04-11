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Alcalde Enrique Galindo intensifica regeneración de canchas deportivas

Se avanza con el Programa "De Color Mi Jugada"

Por Redacción

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
A
Alcalde Enrique Galindo intensifica regeneración de canchas deportivas

El Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, fortalece la recuperación de espacios públicos y el impulso al deporte con el avance del programa "De color mi Jugada", que suma ya 27 canchas rehabilitadas en distintos puntos de la ciudad, como parte de la preparación rumbo al Mundial de Futbol 2026. Estas acciones reflejan una estrategia integral para transformar entornos urbanos y fomentar la convivencia comunitaria.

Durante un recorrido en la colonia Las Palomas, el Presidente Municipal, acompañado por el Director de Servicios Municipales, Christian Azuara, supervisó los trabajos en la cancha número 27, en el marco de la jornada 531 del programa Capital al 100. Este proyecto no solo contempla la renovación de pintura y mobiliario deportivo, sino también la intervención artística con murales elaborados por talento potosino, que dan nueva identidad a estos espacios.

"Son 531 días trabajando en la ciudad porque nuestra vocación es recuperar espacios públicos", destacó el Alcalde Enrique Galindo, quien además subrayó que estas acciones se complementan con trabajos intensivos en otras áreas, como la atención de socavones y el mejoramiento urbano en diversas zonas del municipio.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos resaltó la coordinación entre dependencias como Servicios Municipales, Gestión Ecológica, Obras Públicas, Interapas y la Unidad de Gestión del Centro Histórico, para consolidar estos proyectos. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar y preservar estos espacios, que son fundamentales para fortalecer el tejido social y proyectar a San Luis Capital a nivel internacional.

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