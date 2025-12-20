Alcalde entrega pavimentada calle Camino a Mezquital
Obra mejora calidad de vida a familias de El Rosedal y Los Limones
"Esta obra verdaderamente nos cambió la vida, lo que era una calle de terracería y sin servicios hoy se ve totalmente diferente, pavimentada, con banquetas, con agua, drenaje, alumbrado y hasta con arbolitos", dijeron emocionados hasta las lágrimas familias de la Colonia El Rosedal – Los Limones, donde el presidente municipal Enrique Galindo entregó la obra de la calle Camino a Mezquital.
En la jornada 434 del programa Capital al 100, los vecinos le dieron un cálido recibimiento al alcalde de la capital y le entregaron un reconocimiento, por haber atendido las peticiones que le hicieron en una anterior visita. "Se comprometió a hacer la obra y vemos que Enrique Galindo sí cumple lo que promete y se compromete", afirmaron.
El director de Obras Públicas informó que es una construcción integral, en la que se pavimentaron mil 900 metros cuadrados con concreto asfáltico, 240 metros lineales de redes de drenaje y agua potable, banquetas con rampas de acceso para personas con discapacidad, señalética y alumbrado led de alta eficiencia.
En forma adicional, personal de Servicios Municipales, con el respaldo de los vecinos de la zona, realizaron trabajos de limpieza, poda de árboles y arreglo de áreas verdes en las calles aledañas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
PVEM asegura que ganará en SLP con o sin "Ley Gobernadora"
Pulso Online
Tras la polémica, Manuel Velasco afirma que el partido cuenta con respaldo ciudadano
Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente en Tamazunchale
Redacción
La desaparición de un adolescente activa la Alerta Amber en Tamazunchale