Alcalde entrega pavimentada calle Camino a Mezquital

"Esta obra verdaderamente nos cambió la vida, lo que era una calle de terracería y sin servicios hoy se ve totalmente diferente, pavimentada, con banquetas, con agua, drenaje, alumbrado y hasta con arbolitos", dijeron emocionados hasta las lágrimas familias de la Colonia El Rosedal – Los Limones, donde el presidente municipal Enrique Galindo entregó la obra de la calle Camino a Mezquital.

En la jornada 434 del programa Capital al 100, los vecinos le dieron un cálido recibimiento al alcalde de la capital y le entregaron un reconocimiento, por haber atendido las peticiones que le hicieron en una anterior visita. "Se comprometió a hacer la obra y vemos que Enrique Galindo sí cumple lo que promete y se compromete", afirmaron.

El director de Obras Públicas informó que es una construcción integral, en la que se pavimentaron mil 900 metros cuadrados con concreto asfáltico, 240 metros lineales de redes de drenaje y agua potable, banquetas con rampas de acceso para personas con discapacidad, señalética y alumbrado led de alta eficiencia.

En forma adicional, personal de Servicios Municipales, con el respaldo de los vecinos de la zona, realizaron trabajos de limpieza, poda de árboles y arreglo de áreas verdes en las calles aledañas.

