Alcalde Galindo entrega obra de Julián de los Reyes

Esta calle del Centro Histórico fue intervenida de manera integral con infraestructura moderna, accesible y acorde al nombramiento como patrimonio mundial, fortaleciendo movilidad y comercio en el primer cuadro de la ciudad. El alcalde Enrique Galindo anunció la próxima rehabilitación integral de calle Mier y Terán y el alumbrado táctico en banquetas para beneficiar a peatones en la calle Morelos.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos, encabezó la entrega de la obra integral de rehabilitación vial de la calle Julián de los Reyes, en el tramo de avenida Damián Carmona a calle Hidalgo, en pleno Centro Histórico. El Presidente Municipal destacó que esta intervención refleja el ritmo de trabajo que marcará el Gobierno de la Capital durante todo 2026: "Es 7 de enero y estamos entregando obra; no es normal que ocurra en estas fechas, pero es porque así vamos a trabajar todo el año", subrayó, al reconocer la confianza de comerciantes y vecinos durante el desarrollo de los trabajos.

En su mensaje, el alcalde Galindo resaltó la coordinación entre las distintas áreas del Ayuntamiento y la participación activa del comercio formal, al señalar que "se la rifaron con nosotros, tuvieron fe y confiaron". Subrayó que esta obra es especialmente significativa por tratarse de la primera gestión impulsada por la presidencia de la organización Nuestro Centro y por consolidar una vialidad estratégica para la vida económica y social del corazón de la ciudad.

El presidente municipal añadió que este tipo de rehabilitaciones integrales no sólo renuevan la imagen urbana, sino que fortalecen la funcionalidad y la inclusión. Anunció que en 2026 se construirá también la calle Mier y Terán como obra integral e instruyó un esquema de Alumbrado Táctico sobre la banqueta en la calle Morelos, como parte de una visión de ciudad más segura y ordenada. "Aquí estamos cumpliendo la palabra", afirmó ante representantes vecinales y de las juntas de participación ciudadana.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga, destacó que la obra incorpora infraestructura inclusiva.