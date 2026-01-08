Suspenden suministro de agua de El Realito por turbidez

Una vez que concluyó la reparación de la la zona dañada en el acueducto de la presa El Realito y que se constató que el agua llegó con turbidez, la empresa anunció que desfogará líquido antes de que llegue a los tanques de almacenamiento y por lo tanto, el servicio de agua sigue suspendido en algunas colonias de la capital.

A diferencia del proceso anterior, cuando la empresa operadora acostumbraba a enviar el agua con turbidez, desde hace un aproximado de dos años, el organismo operador Interapas pidió a la empresa enviar el agua hasta que concluya el desfogue de los excedentes.

La turbidez es el resultado del ingreso de arenas, durante el proceso de extracción y sustitución de los tubos que resultan dañados en cada una de las fallas en el ducto.

Según el aviso difundido por el Interapas, la compañía anunció la suspensión del servicio hasta en tanto sea posible enviar líquido transparente a los tanques de almacenamiento.

La turbiedad del agua no alcanza los parámetros de la Norma Oficial Mexicana (NOM) que permiten clasificar el agua para consumo humano.

