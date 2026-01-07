Alcalde impulsa rescate de mercados municipales

El Ayuntamiento de la Capital continuará mejorando las instalaciones de los mercados municipales y se les dará un mayor impulso para que vuelvan a ser los centros de abasto preferidos por las familias potosinas, afirmó el alcalde Enrique Galindo, al inaugurar los murales del mercado Camilo Arriaga, donde además se realizaron labores de limpieza, pintura y el arreglo de las jardineras, con lo que mejoró radicalmente su aspecto.

Adicionalmente, en el marco de la jornada 447 del programa Capital al 100, equipos de trabajadores de Servicios Municipales y de la Unidad de Gestión del Centro Histórico trabajaron en la rehabilitación de las calles aledañas, como Reforma, Bolívar y Rayón.

En diálogo con los locatarios, el alcalde de la Capital externó su interés en seguir adelante con el rescate de los mercados no sólo en lo que respecta a las condiciones de los inmuebles, sino también con el impulso para que recuperen su importancia comercial y en la gastronomía.

Señaló que con las mejoras que se han hecho al Mercado Camilo Arriaga, que se ha distinguido durante 74 años como lugar para la degustación de comida tradicional y de mariscos, se espera tenga aún más clientela y se consolide en la venta de fruta y otros productos alimenticios, así como de flores y artesanías.

