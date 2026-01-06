Interapas repara fuga de agua en Sauzalito
Personal de Interapas atiende fuga de agua en la colonia Sauzalito de San Luis Potosí
Personal del Interapas acudió a la colonia Sauzalito para atender una fuga de agua potable que se registró sobre la calle Tirso.
De acuerdo con el reporte oficial, la afectación se originó en dos tomas domiciliarias, mismas que ya fueron intervenidas y quedaron totalmente reparadas, por lo que actualmente no se registra fuga alguna en la zona.
Tras concluir los trabajos de reparación, el personal técnico de Interapas mantiene la zona bajo revisión para verificar que el sistema opere de manera correcta y conforme a los tiempos establecidos por el organismo.
Asimismo, se informó que una vez que se confirme el buen funcionamiento de la infraestructura, se llevará a cabo el cierre correspondiente y la restitución del pavimento afectado por la intervención.
