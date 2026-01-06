logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ILUSIONADOS!

Fotogalería

¡ILUSIONADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Interapas repara fuga de agua en Sauzalito

Personal de Interapas atiende fuga de agua en la colonia Sauzalito de San Luis Potosí

Por Pulso Online

Enero 06, 2026 05:54 p.m.
A
Interapas repara fuga de agua en Sauzalito

Personal del Interapas acudió a la colonia Sauzalito para atender una fuga de agua potable que se registró sobre la calle Tirso.

De acuerdo con el reporte oficial, la afectación se originó en dos tomas domiciliarias, mismas que ya fueron intervenidas y quedaron totalmente reparadas, por lo que actualmente no se registra fuga alguna en la zona.

Tras concluir los trabajos de reparación, el personal técnico de Interapas mantiene la zona bajo revisión para verificar que el sistema opere de manera correcta y conforme a los tiempos establecidos por el organismo.

Asimismo, se informó que una vez que se confirme el buen funcionamiento de la infraestructura, se llevará a cabo el cierre correspondiente y la restitución del pavimento afectado por la intervención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Interapas repara fuga de agua en Sauzalito
Interapas repara fuga de agua en Sauzalito

Interapas repara fuga de agua en Sauzalito

SLP

Pulso Online

Personal de Interapas atiende fuga de agua en la colonia Sauzalito de San Luis Potosí

Convocan al CDU para elegir a titular de Fac. de Derecho
Convocan al CDU para elegir a titular de Fac. de Derecho

Convocan al CDU para elegir a titular de Fac. de Derecho

SLP

Redacción

Delgado Sam, Lucy Lastras y Georgina González se someterán a votación en sesión de este miércoles

Guajardo notifica al PAN que quiere ir por alcaldía
Guajardo notifica al PAN que quiere ir por alcaldía

Guajardo notifica al PAN que quiere ir por alcaldía

SLP

Ana Paula Vázquez

Señaló que, tras el relanzamiento del partido, ya manifestó formalmente su interés de contender

Guadalupe Chávez asume como titular de Gobernación, confirma Gallardo
Guadalupe Chávez asume como titular de Gobernación, confirma Gallardo

Guadalupe Chávez asume como titular de Gobernación, confirma Gallardo

SLP

Samuel Moreno

Esto, pese a que fue cesada e la SEGE por expresiones discriminatorias