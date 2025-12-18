Alcalde pide criterios técnicos y no políticos en tema de Interapas

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se pronunció sobre la hipotética propuesta de desaparecer el organismo operador Interapas, al subrayar que cualquier determinación al respecto debe basarse en criterios estrictamente técnicos y no en decisiones políticas o administrativas.

Galindo Ceballos señaló que el tema del agua debe analizarse desde la lógica de la cuenca, es decir, identificar con precisión dónde se encuentra el recurso, cómo se distribuye y a dónde llegan las aguas residuales, ya que esa interconexión es la base del actual sistema de abastecimiento en la zona metropolitana.

El presidente municipal informó que recientemente dialogó sobre este asunto con el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro, con quien coincidió en que, al tratarse de los dos municipios más grandes, cualquier decisión relacionada con la posible desaparición del Interapas debe priorizar que no se ponga en riesgo la distribución del agua ni se afecte a la ciudadanía.

Destacó que existe infraestructura hidráulica compartida entre San Luis Potosí y Soledad, por lo que este aspecto no está sujeto a discusión ni puede ignorarse en el análisis. En ese sentido, afirmó que su homólogo soledense comprendió plenamente la importancia de este punto.

El alcalde capitalino aclaró que hasta el momento no existe ningún paso oficial para la desincorporación del Interapas. Sin embargo, sostuvo que, de presentarse una propuesta formal, lo primero que pondría sobre la mesa sería la realización de un estudio técnico integral.

Dicho estudio, explicó, debería involucrar a especialistas, científicos y a instituciones como el IPICYT, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y los consejos técnicos correspondientes, con el objetivo de conocer con claridad los posibles impactos y evitar errores en la toma de decisiones.

Finalmente, Enrique Galindo reiteró que el acuerdo fundamental con el municipio de Soledad es evitar que la población enfrente problemas de desabasto de agua, ya que, advirtió, cualquier acción que genere afectaciones al servicio terminaría perjudicando directamente a las y los ciudadanos.