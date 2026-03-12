Alcalde ve otros intereses en protesta en el Interapas

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, señaló que la manifestación realizada por habitantes de la zona norte de la capital en las oficinas del Interapas, derivada de la falla en el pozo Jacarandas II, podría responder a otros intereses, aunque afirmó que el problema técnico está siendo atendido de manera permanente.

El edil explicó que el pozo Jacarandas II es una infraestructura antigua que ha presentado fallas en diversas ocasiones, y que actualmente lleva más de 20 días fuera de operación debido a que la bomba de extracción se hundió en el interior del pozo, lo que impide colocar un nuevo equipo hasta lograr retirarla.

Detalló que las labores para recuperar la bomba son complejas, ya que se trata de un pozo de aproximadamente 300 metros de profundidad, por lo que se trabaja con equipo especializado y cámaras para localizar el equipo averiado. "Estamos literalmente pescando la bomba", señaló, al indicar que las

maniobras se realizan día y noche para poder extraerla e instalar la nueva bomba que ya se tiene disponible.

Galindo Ceballos aseguró que, mientras se resuelve el problema, se mantiene un operativo de distribución de agua mediante pipas en colonias como El Saucito, Rosedal, San Ángel y Mezquital, con horarios establecidos y sin costo para la

población.

En ese sentido, dijo que le llama la atención la convocatoria a manifestarse, ya que previamente vecinos de colonias afectadas fueron invitados a acudir al pozo para constatar los trabajos que se realizan para reparar la falla.

"A mí luego me da miedo que ese tipo de manifestaciones traigan una connotación distinta", comentó el alcalde, al señalar que en ocasiones anteriores algunas protestas han tenido otros intereses, aunque evitó profundizar en el tema.

Finalmente, reiteró que el gobierno municipal mantiene la atención al problema y que, de ser necesario, él mismo dialogará con los inconformes, al tiempo que insistió en que el suministro de agua en la zona se está garantizando temporalmente mediante el envío de pipas.