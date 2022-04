Alcaldía capitalina, con solo dos grúas para alumbrado y otra "toda destartalada" para semáforos

El alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballosr econoció que "la ciudad necesita más equipamiento que actualmente no tiene: Por ejemplo, no tenemos, aunque vamos a tener próximamente, grúas para alumbrado público. Actualmente tenemos dos grúas para atender un universo de 55 mil luminarias instaladas en la ciudad".

Luego, señaló: "Somos una ciudad de un millón de habitantes que no tiene barredoras mecánicas, sino que todo el barrido se hace de forma manual. El compromiso es fortalecer el equipamiento del gobierno municipal, si no, no vamos a poder. Yo quiero que mi ciudad, el lugar donde vivo, sea una urbe moderna, como las mejores del mundo".

Del equipo para dar mantenimiento al sistema de semáforos, dijo que se cuenta con una sola grúa la cual está "bastante destartalada".

Luego de la compra de 92 patrullas para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en enero del presente año, Galindo Ceballos adelantó la adquisición, ya fuera en un esquema de renta o de compra, de otros tipos de vehículos (no policiacos) para diversas áreas operativas del Ayuntamiento.

Inició entonces un proceso de análisis de necesidades en áreas como Servicios Municipales, Comercio, Protección Civil y otras, pero hasta el momento no se han definido fechas, números y montos de inversión en los nuevos equipos.